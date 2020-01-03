Мінінфраструктури спільно з новою митницею планують створити цифровий порт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністерство інфраструктури України спільно з новою митницею планують у 2020 році створити цифровий порт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
“Нещодавно ми запровадили електронну товарно-транспортну накладну, у 2020 році запустимо інші цифрові сервіси, які дозволять бізнесу наростити швидкість транспортування вантажів. В планах на 2020 рік — цифровий порт спільно з Новою митницею. Ми очікуємо, що подальший розвиток контейнерних перевезень відбудеться за рахунок транзиту контейнерів і включення України в маршрути Китайського шовкового шляху і транспортного коридору Європа-Кавказ-Азія, перші вантажі по якому почали доставлятися в 2019 році”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що Україна після прийняття законодавства розпочне налагодження річне сполучення із Білоруссю.