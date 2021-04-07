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Мінекономіки та “Українська асоціація бізнесу і торгівлі" підписали Меморандум про співпрацю

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Учора, 6 квітня, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Громадська спілка "Українська асоціація бізнесу і торгівлі" Ukrainian Business & Trade Association підписали Меморандум про співробітництво, повідомляє міністерство в Facebook

Деталі

Підписантами виступили з боку Мінекономіки – Міністр Ігор Петрашко, з боку Асоціації – Голова Дмитро Лось.

Меморандум закладає підґрунтя активної взаємодії із бізнес-спільнотою з метою підтримки українських компаній на європейському ринку та сприяння зростанню експорту до держав-членів ЄС.

Цитата

“Співпраця з Українською асоціацією бізнесу і торгівлі стане ще одним ефективним інструментом для просування інтересів українських експортерів на ринку ЄС. Наша спільна мета - поглиблення двосторонніх відносин між Україною та ЄС, напрацювання нових можливостей для наших компаній в рамках оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”, - прокоментував міністр Петрашко.

Додамо

У свою чергу Голова "Української асоціації бізнесу і торгівлі" Лось подякував Мінекономіки за готовність до діалогу та висловив сподівання на активну співпрацю для розвитку торговельних відносин та просування українського експорту в ЄС.

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