Мінекономіки та “Українська асоціація бізнесу і торгівлі" підписали Меморандум про співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Учора, 6 квітня, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Громадська спілка "Українська асоціація бізнесу і торгівлі" Ukrainian Business & Trade Association підписали Меморандум про співробітництво, повідомляє міністерство в Facebook.
Деталі
Підписантами виступили з боку Мінекономіки – Міністр Ігор Петрашко, з боку Асоціації – Голова Дмитро Лось.
Меморандум закладає підґрунтя активної взаємодії із бізнес-спільнотою з метою підтримки українських компаній на європейському ринку та сприяння зростанню експорту до держав-членів ЄС.
Цитата
“Співпраця з Українською асоціацією бізнесу і торгівлі стане ще одним ефективним інструментом для просування інтересів українських експортерів на ринку ЄС. Наша спільна мета - поглиблення двосторонніх відносин між Україною та ЄС, напрацювання нових можливостей для наших компаній в рамках оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”, - прокоментував міністр Петрашко.
Додамо
У свою чергу Голова "Української асоціації бізнесу і торгівлі" Лось подякував Мінекономіки за готовність до діалогу та висловив сподівання на активну співпрацю для розвитку торговельних відносин та просування українського експорту в ЄС.