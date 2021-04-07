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Минэкономики и "Украинская ассоциация бизнеса и торговли" подписали Меморандум о сотрудничестве

Киев  •  УНН

 • 17364 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Вчера, 6 апреля, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Общественный союз "Украинская ассоциация бизнеса и торговли" Ukrainian Business & Trade Association подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщает министерство в Facebook.

Детали

Подписантами выступили со стороны Минэкономики - министр Игорь Петрашко, со стороны Ассоциации - председатель Дмитрий Лось.

Меморандум закладывает основы активного взаимодействия с бизнес-сообществом с целью поддержки украинских компаний на европейском рынке и содействия росту экспорта в государства-члены ЕС.

Цитата

"Сотрудничество с Украинской ассоциацией бизнеса и торговли станет еще одним эффективным инструментом для продвижения интересов украинских экспортеров на рынке ЕС. Наша общая цель - углубление двусторонних отношений между Украиной и ЕС, выработка новых возможностей для наших компаний в рамках обновления Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - прокомментировал министр Петрашко.

Добавим

В свою очередь Председатель "Украинской ассоциации бизнеса и торговли" Лось поблагодарил Минэкономики за готовность к диалогу и выразил надежду на активное сотрудничество для развития торговых отношений и продвижения украинского экспорта в ЕС.

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