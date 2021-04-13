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Мінекономіки повідомило дату конкурсу на голову Держпродспоживслужби

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Оголошення конкурсу на посаду Голови Держпродспоживслужби заплановано на 23 червня 2021 року. Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки, передає УНН.

Цитата:

"Відповідно до листа Кабінету Міністрів України від 16.03.2021 № 8208/0/2-21 сформовано орієнтовний графік проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорії “А”, згідно якого оголошення конкурсу на посаду Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів заплановано на 23 червня 2021 року", - повідомили у пресслужбі відомства.

Доповнення

Сьогоднішній керівник Держпродспоживслужби Владислава Магалецька отримала цю посаду без конкурсу в листопаді минулого року. За офіційною версією, скасування конкурсу пов'язане з тим, що таким чином уряд боровся з COVID-19. За неофіційною - Магалецька отримала посаду за рекомендацією міністра економіки Ігоря Петрашка.

Магалецька у 2001 році закінчила факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2011 по 2014 роки проходила навчання в Единбурзькій бізнес-школі і закінчила зі ступенем магістра ділового адміністрування та магістра економіки управління. У 2013-2014 роках отримала освіту за програмою Агро МВА.

Однак експерти скептично ставляться до послужного списку Магалецької і сумніваються в її компетентності.

"Що можна сказати про керівника, якщо мало її (Владиславу Магалецьку - ред.) хто в очі бачив? Не знаю, що це за керівник, тому що вона взагалі не з цієї системи. Як вона може проблему вирішувати, якщо таблицю Менделєєва не знає. Призначить своїх, бардак потім нікому розгрібати, а вони постами в фейсбук відмахуються від проблеми", - зазначив в коментарі УНН директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

"Призначення на посади в таких відповідальних структурах, що стосуються навколишнього середовища, життя і здоров'я людей, відбувається хаотично і без урахування фахової підготовки або наявності досвіду в тій чи іншій сфері. Керівництво Держпродспоживслужби й інших її структурних підрозділів в основному некомпетентне. А призначення таких некомпетентних людей призводить до ухвалення неефективних або навіть злочинних рішень, які шкодять навколишньому середовищу", - додала голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Сумніви експертів у непрофесіоналізмі голови Держпродспоживслужби посилилися, коли в Україні за три місяці загинуло близько двох тисяч рідкісних птахів у зоні херсонського заповідника "Асканія-Нова". Причиною трагедії, як повідомила Держпродспоживслужба, стало отруєне зерно, яким фермери труїли гризунів. Голова Держспоживслужби видавала рекомендації, збирала круглі столи і навіть повідомила про заборону отрути на три місяці, але птахи продовжили вмирати. За птахами можуть послідувати бджоли, не кажучи вже про онкозахворювання людей, кажуть експерти. 

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