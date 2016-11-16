Мікроавтобус загорівся під час руху по Житомирській трасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вчора, 15 листопада мікроавтобус загорівся під час руху по Житомирській трасі. Про це УНН повідомили у прес-сллужбі ГУ ДСНС у Кииєві.
Так, 15 листопада о 19:18 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на проїжджій частині дороги по Житомирській трасі.
На місці події вогнеборці встановили, що мікроавтобус Богдан загорівся під час руху. О 20:18 рятувальники ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.
Внаслідок пожежі автомобіль обгорів повністю, ймовірною причиною займання є коротке замкнення в електропроводці.