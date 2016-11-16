Микроавтобус загорелся во время движения по Житомирской трассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вчера, 15 ноября микроавтобус загорелся во время движения по Житомирской трассе. Об этом сообщили УНН в пресс-сллужбе ГУ ГосЧС в г. Киеве.
Так, 15 ноября в 19:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на проезжей части дороги по Житомирской трассе.
На месте происшествия пожарные установили, что микроавтобус Богдан загорелся во время движения. В 20:18 спасатели ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
В результате пожара автомобиль обгорел полностью, вероятной причиной возгорания является короткое замыкание в электропроводке.