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Михайличенко піддав критиці виступ "Динамо" у матчі з "Зорею"

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко поділився враженнями від поразки у домашній грі УПЛ із конкурентом за друге місце – "Зорею", повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

Михайличенко вважає, що луганський колектив проявив себе краще, а “динамівці” припускалися багатьох помилок і жахливо зіграли на початку.

“Давайте говорити про те, що кожна команда обирає тактику на матч. І перемагає та команда, яка реалізовує свій план на гру. На жаль, ми не змогли реалізувати те, що задумали. З перших хвилин ми просто жахливо увійшли в гру і дали відчути супернику впевненість, чому сприяв швидко пропущений нами м’яч. Ми припускалися багатьох помилок, особливо в обороні. Насправді, можна сказати, що „Зоря“ сьогодні виглядала краще ніж ми. Бувають матчі, коли не йде гра в одного-двох футболістів. Навіть тоді вже команді може бути важко. На мою думку, не вдаючись у подробиці, можна сказати, що сьогодні багато гравців „Динамо“ не зіграли на своєму рівні”, — зауважив коуч.

Також тренер вважає, що команда програла в психологічному плані.

“Що стосується причини поразки... Звичайно, ми не знімаємо з себе відповідальності. Можливо, команда сьогодні не так спрацювала, як було потрібно. Для реалізації тактики на гру потрібно бути готовими як фізично, так і психологічно. На мою думку, ми більше програли в плані психології, ніж у фізиці, особливо на початку зустрічі”, — підсумував рульовий “біло-синіх”.

Нагадаємо, що “Динамо” з рахунком 1:2 зазнало фіаско у домашній зустрічі із “Зорею” та пропустило “Зорю” на 2 місце чемпіонату.

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