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Microsoft подала в суд на адміністрацію США з вимогою зберегти програму захисту дітей-нелегалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Компанія Microsoft спільно з Прінстонським Університетом подала в суд на адміністрацію президента Дональда Трампа з вимогою зберегти програму захисту дітей нелегалів DACA, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що позов був поданий до вашингтонського суду в п’ятницю.

Зазначено, що позивачі вважають, що несподіване скасування програми є “незаконним і є неконституційним”.

Як повідомляє видання, міністерство юстиції США відмовилося коментувати дану ситуацію.

Як повідомляв УНН, адміністрація Дональда Трампа планує скоротити кількість прийнятих біженців.

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