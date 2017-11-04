Microsoft подала в суд на адміністрацію США з вимогою зберегти програму захисту дітей-нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Компанія Microsoft спільно з Прінстонським Університетом подала в суд на адміністрацію президента Дональда Трампа з вимогою зберегти програму захисту дітей нелегалів DACA, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Повідомляється, що позов був поданий до вашингтонського суду в п’ятницю.
Зазначено, що позивачі вважають, що несподіване скасування програми є “незаконним і є неконституційним”.
Як повідомляє видання, міністерство юстиції США відмовилося коментувати дану ситуацію.
Як повідомляв УНН, адміністрація Дональда Трампа планує скоротити кількість прийнятих біженців.