Microsoft подала в суд на адміністрацію США з вимогою зберегти програму захисту дітей-нелегалів

Повідомляється, що позов був поданий до вашингтонського суду в п’ятницю.

Зазначено, що позивачі вважають, що несподіване скасування програми є “незаконним і є неконституційним”.

Як повідомляє видання, міністерство юстиції США відмовилося коментувати дану ситуацію.

Як повідомляв УНН, адміністрація Дональда Трампа планує скоротити кількість прийнятих біженців.