Microsoft подала в суд на администрацию США с требованием сохранить программу защиты детей-нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Компания Microsoft совместно с Принстонским университетом подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа с требованием сохранить программу защиты детей нелегалов DACA, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что иск был подан в вашингтонский суд в пятницу.
Указано, что истцы считают, что неожиданная отмена программы является "незаконной и неконституционной".
Как сообщает издание, министерство юстиции США отказалось комментировать данную ситуацию.
Как сообщал УНН, администрация Дональда Трампа планирует сократить количество принятых беженцев.