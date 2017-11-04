Microsoft подала в суд на администрацию США с требованием сохранить программу защиты детей-нелегалов

Сообщается, что иск был подан в вашингтонский суд в пятницу.

Указано, что истцы считают, что неожиданная отмена программы является "незаконной и неконституционной".

Как сообщает издание, министерство юстиции США отказалось комментировать данную ситуацию.

Как сообщал УНН, администрация Дональда Трампа планирует сократить количество принятых беженцев.