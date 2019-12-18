В уряді вжили всіх заходів, щоб ціна на газ не зросла – Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Уряді запевняють, що зробили все можливе, аби ціни у платіжках для населення не зросли цієї зими. Про це під час відкриття Офісу протидії рейдерству повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Ми маємо твердий намір, зробити все від нас залежне для того, щоб цієї зими люди в платіжці отримали якнайменші цифри. Розуміючи ризик, що у разі відсутності транзитного контракту на поставку газу Російською Федерацією до Європейського Союзу через Україну ми вжили необхідних заходів, і компанія "Нафтогаз" також забезпечила, щоб ціна на газ не зросла. Щоб у людей була гарантована нижчою ціна на газ, ніж це було минулої зими. Тобто, щоб, навіть, за найгіршого сценарію ціна на газ була нижчою, ніж минулої зими. Чи вийде зробити її ще меншою, якщо транзит буде – подивимося. До моменту, поки ми не знаємо, як сценарій буде розвиватися, я б не хотів забігати наперед і говорити цифри", - зазначив він.
Нагадаємо, тристоронні переговори за участю України, Росії та Єврокомісії, на яких обговорюватиметься питання транзиту російського газу через Україну з 2020 року, відбудуться у четверг, 19 грудня.