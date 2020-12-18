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"Ми подорослішали": Верещук розповіла, як змінилися "слуги" у 2020 році

Київ • УНН

 • 14807 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Народний депутат від “Слуги народу” Ірина Верещук відзначила зміни на краще у провладній фракції цього року, передає УНН.

"Ми подорослішали": Верещук розповіла, як змінилися "слуги" у 2020 році

“Ми подорослішали. Ви бачите, дехто погладшав, в силу коронавірусу я сподіваюся, а не в силу високої зарплати народного депутата. Тому ми стали не скажу, що важковаговиками — нам ще далеко до важковаговиків — ми маємо приклади, до яких треба прагнути. Тому ви бачите, голосування відбуваються все більш осмислені, кадрові призначення обговорюються, ми задаємо питання один одному, задаємо питання керівництву. Тому, я думаю, ми змінюємося в кращу сторону”, — прокоментувала Верещук.

Нагадаємо, Верещук оцінила роботу парламенту у 2020 році на “задовільно”. 

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