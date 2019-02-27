Мей у парламенті зробила гучну заяву щодо Криму

"Це була незаконна анексія, і ми робимо все, щоб забезпечити застосування відповідних санкцій. Ми посилюємо санкції і чинимо тиск на винних", - заявила Мей, відповідаючи на питання консервативного члена парламенту Джона Уіттінгдейла про 5-у річницю анексії Росією Криму.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Державного Департаменту США Курт Волкер під час візиту до Києва заявив, що США разом з ЄС визнає потребу в подальших санкції проти Росії через незаконну анексії Криму.