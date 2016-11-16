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Металошукачі встановлені у районі вулиці Інституської у Києві

Металошукачі встановлені у районі вулиці Інституської у Києві

Київ • УНН

 • 9972 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Зранку у середу в районі вулиці Інституської в урядовому кварталі у центрі Києва встановлені дві рамки-металошукачі, передає кореспондент УНН.

Так, вони розташовані поблизу виходу зі станції метро "Хрещатик" і біля повороту на вулицю Садову. Також тут стоїть огорожа.

Наразі скупчення людей поблизу Верховної Ради не спостерігається.

При цьому люди, які збиралися у районі готелю "Дніпро" біля Європейської площі уже рушили вверх по вулиці Грушевського, де розташовані Будинок уряду і будівля парламенту.

Нагадаємо, 15 листопада у Києві пройшли масові акції, зокрема, ошуканих вкладників банків.

Безпеку забезпечували близько 5 тис. правоохоронців. В урядовому кварталі були встановлені рамки-металошукачі.

За даними поліції, у період з 15 по 22 листопада надійшло близько 10 заявок на проведення масових акцій.

Українські Національні Новини

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