Металошукачі встановлені у районі вулиці Інституської у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Зранку у середу в районі вулиці Інституської в урядовому кварталі у центрі Києва встановлені дві рамки-металошукачі, передає кореспондент УНН.
Так, вони розташовані поблизу виходу зі станції метро "Хрещатик" і біля повороту на вулицю Садову. Також тут стоїть огорожа.
Наразі скупчення людей поблизу Верховної Ради не спостерігається.
При цьому люди, які збиралися у районі готелю "Дніпро" біля Європейської площі уже рушили вверх по вулиці Грушевського, де розташовані Будинок уряду і будівля парламенту.
Нагадаємо, 15 листопада у Києві пройшли масові акції, зокрема, ошуканих вкладників банків.
Безпеку забезпечували близько 5 тис. правоохоронців. В урядовому кварталі були встановлені рамки-металошукачі.
За даними поліції, у період з 15 по 22 листопада надійшло близько 10 заявок на проведення масових акцій.