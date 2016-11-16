Металлоискатели установлены в районе улицы Институтской в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Утром в среду в районе улицы Институтской в правительственном квартале в центре Киева установлены две рамки-металлоискатели, передает корреспондент УНН.
Они расположены вблизи выхода со станции метро "Крещатик" и возле поворота на улицу Садовую. Также здесь установлено заграждение.
Скопления людей возле Верховной Рады нет.
При этом люди, которые собирались в районе гостиницы "Днепр" возле Европейской площади уже двинулись вверх по улице Грушевского, где расположены Дом правительства и здание парламента.
Напомним, 15 ноября в Киеве прошли массовые акции, в частности, обманутых вкладчиков банков.
Безопасность обеспечивали около 5 тыс. правоохранителей. В правительственном квартале были установлены рамки-металлоискатели.
По данным полиции, в период с 15 по 22 ноября поступило около 10 заявок на проведение массовых акций.