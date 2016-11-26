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Металева труба застрягла у плечі водія на Рівненщині

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Рівненські рятувальники допомагали хірургам врятувати водія вантажівки, в плечі якого застрягла металева труба. Вона злетіла з автомобіля, що їхав попереду, та пробила кабіну, повідомили УНН в прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.

Металева труба застрягла у плечі водія на Рівненщині

Інцидент трапився вчора о 22:00 на дорозі неподалік села Верхівськ Рівненського району.

За допомогою бензоріза рятувальникт зрізали з двох кінців трубу та обережно перенесли чоловіка до автомобіля швидкої медичної допомоги. Постраждалого доставили до хірургічного відділення Рівненської обласної лікарні.

За кілька хвилин після повернення рятувальників у розташування частини медики знову попросили про допомогу. Потрібно було ще зрізати кілька сантиметрів металевої труби, щоб хірурги змогли провести операцію. Поки пацієнт був під анестезією сантиметр за сантиметром рятувальники бензорізом зрізали метал. Приблизно за півгодини лікарі змогли дістати увесь шматок металевої труби з тіла постраждалого.

Нині водій перебуває у медичному закладі.

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