Металлическая труба застряла в плече водителя в Ровенской области

Инцидент произошел вчера в 22:00 на дороге близ села Верховск Ровенского района.

С помощью бензореза спасатели срезали с двух концов трубу и осторожно перенесли мужчину в автомобиль скорой медицинской помощи. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение Ровенской областной больницы.

Через несколько минут после возвращения спасателей в расположение части медики вновь попросили о помощи. Нужно было еще срезать несколько сантиметров металлической трубы, чтобы хирурги смогли провести операцию. Пока пациент был под анестезией сантиметр за сантиметром спасатели бензорезом срезали металл. Примерно через полчаса врачи смогли достать весь кусок металлической трубы из тела пострадавшего.

Сейчас водитель находится в медицинском учреждении.