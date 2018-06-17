Мессі встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив новий рекорд чемпіонатів світу, повідомляє УНН з посиланням на Opta.
У матчі ЧС-2018 зі збірною Ісландії (1:1) аргентинець 11 разів ударив по воротах і при цьому не забив. Така кількість ударів від одного гравця в окремо взятому поєдинку не траплялася починаючи з чемпіонату світу 1966-го року.
Примітно, що Opta почала розрахунок в даній категорії починаючи саме з 1966 року.
Окрім того додамо, що Мессі не забив вже 4 (у грі проти Ісландії стався 4-й раз) із останніх 7 пенальті за збірну Аргентини та Ісландії.