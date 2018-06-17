Мессі про гру з Ісландією: ми заслуговували на перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Капітан збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі поділився міркуваннями з приводу першого проведеного поєдинку його колективу на чемпіонаті світу-2018, інформує УНН з посиланням на Sportskeeda.
“Звичайно, ми хотіли перемогти, забили швидкий гол, але коли ісландці зрівняли рахунок, гра стала іншою. Ісландія компактно грала в обороні і було складно знайти вільний простір. У нас був шанс, але я його не використав. Це тільки початок, і ми знали, що він буде нелегким. Це поганий поєдинок для нас, тому що ми заслуговували на перемогу, ми були краще за Ісландію. У нас є все, щоб поліпшити гру, ми налаштовуємося на перемогу у матчі з Хорватією”, — сказав незмінний лідер аргентинців.
Нагадаємо, що гра з Ісландією закінчилася нічиєю 1:1. Мессі міг принести своєму колективу три очки, але схибив ударом з пенальті.