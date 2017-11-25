Мессі підписав новий контракт з "Барселоною"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Форвард збірної Аргентини та каталонської “Барселони” Ліонель Мессі підписав новий контракт з “блаугранатс”, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Як повідомляється, Мессі підписав новий контракт до 2021 року.
Сума відступних за аргентинського форварда складає 700 млн євро.
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Зазначається, що за весь час роботи у футбольному клубі “Барселона” Л.Мессі зіграв 602 гри, в яких забив 523 голи.
Як повідомляв УНН, Ліонель Мессі отримав нагороду “Золота бутса” за підсумками сезону 2016/17.