Мессі підписав новий контракт з "Барселоною"

Як повідомляється, Мессі підписав новий контракт до 2021 року.

Сума відступних за аргентинського форварда складає 700 млн євро.

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Зазначається, що за весь час роботи у футбольному клубі “Барселона” Л.Мессі зіграв 602 гри, в яких забив 523 голи.

Як повідомляв УНН, Ліонель Мессі отримав нагороду “Золота бутса” за підсумками сезону 2016/17.