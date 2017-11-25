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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 63227 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 43193 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 53272 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 62556 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Месси подписал новый контракт с "Барселоной"

Месси подписал новый контракт с "Барселоной"

Киев  •  УНН

 • 13442 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Форвард сборной Аргентины и каталонской “Барселоны” Лионель Месси подписал новый контракт с “блаугранатс”, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Как сообщается, Месси подписал новый контракт до 2021 года.

Сумма отступных за аргентинского форварда составляет 700 млн евро.

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Отмечается, что за все время работы в футбольном клубе “Барселона” Л.Месси сыграл 602 игры, в которых забил 523 гола.

Как сообщал УНН, Лионель Месси получил награду “Золотая бутса” по итогам сезона 2016/17.

Украинские Национальные Новости

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