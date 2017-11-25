Месси подписал новый контракт с "Барселоной"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Форвард сборной Аргентины и каталонской “Барселоны” Лионель Месси подписал новый контракт с “блаугранатс”, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Как сообщается, Месси подписал новый контракт до 2021 года.
Сумма отступных за аргентинского форварда составляет 700 млн евро.
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Отмечается, что за все время работы в футбольном клубе “Барселона” Л.Месси сыграл 602 игры, в которых забил 523 гола.
Как сообщал УНН, Лионель Месси получил награду “Золотая бутса” по итогам сезона 2016/17.