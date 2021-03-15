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Мешканці побачили, що під вікнами лежить дитина: на Донеччині трагічно загинув 7-річний хлопчик

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Семирічний хлопчик загинув внаслідок падіння з п’ятого поверху багатоповерхового будинку у Бахмуті на Донеччині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУНП в області.

Цитата:

"Семирічний хлопчик загинув внаслідок падіння з п’ятого поверху. У цей момент дитина перебувала вдома сам", - вказали у поліції.

Деталі

Трагедія сталася вчора, 14 березня, близько 12:30 по вулиці Горбатова в Бахмуті.

"Мешканці багатоквартирного будинку побачили, що під вікнами лежить дитина та викликали "швидку допомогу" і поліцію", - розповіли правоохоронці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Відкрито кримінальні провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 115 (з приміткою "нещасний випадок") та ст.166 "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування" Кримінального кодексу України.

Обставини події встановлюються.

Доповнення

Останнім часом в Україні побільшало трагічних випадків з дітьми та підлітками - у різних регіонах країни.

Пов'язані вони зокрема і з падінням з висоти. До прикладу, у Києві 12-річна дівчинка випала з восьмого поверху висотки. У Чернігові 13-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. А перед цим у Києві 12-річний хлопець вистрибнув з вікна ліцею.

Також стало відомо, що у справі про самогубство 10-річного хлопчика у селі Чайки на Київщині, що сталося наприкінці січня, перевіряють можливу участь малолітнього у соцгрупах суїцидального характеру для підлітків, за правилами яких діти повинні вчинити спробу закінчити життя самогубством.

І такі випадки не припиняються. 

На тлі цього Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба заявив, що підтримує заборону в Україні соцмереж, в яких немає контролю за шкідливим для дітей контентом, зокрема мережі Tik Tok.

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