Жители увидели, что под окнами лежит ребенок: в Донецкой области трагически погиб 7-летний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Семилетний мальчик погиб в результате падения с пятого этажа многоэтажного дома в Бахмуте в Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУНП в области.
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"Семилетний мальчик погиб в результате падения с пятого этажа. В этот момент ребенок находился дома один", - указали в полиции.
Детали
Трагедия произошла вчера, 14 марта, около 12:30 по улице Горбатова в Бахмуте.
"Жители многоквартирного дома увидели, что под окнами лежит ребенок и вызвали "скорую помощь" и полицию", - рассказали правоохранители.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Возбуждены уголовные производства с предварительной квалификацией по ст. 115 (с пометкой "несчастный случай") и ст. 166 "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство" Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Дополнение
В последнее время в Украине стало больше трагических случаев с детьми и подростками - в разных регионах страны.
Связаны они в том числе и с падением с высоты. К примеру, в Киеве 12-летняя девочка выпала с восьмого этажа высотки. В Чернигове 13-летний мальчик выпал из окна многоэтажки. А перед этим в Киеве 12-летний парень выпрыгнул из окна лицея.
Также стало известно, что по делу о самоубийстве 10-летнего мальчика в селе Чайки Киевской области, что произошло в конце января, проверяют возможное участие малолетнего в соцгруппе суицидального характера для подростков, по правилам которых дети должны предпринять попытку покончить жизнь самоубийством.
И такие случаи не прекращаются.
На фоне этого Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok.