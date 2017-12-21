Меру Ірпеня повідомили про підозру у низці тяжких злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Головний прокурор Київської області Дмитро Чібісов повідомив про підозру міському голові Ірпеня Володимиру Карплюку про вчинення тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
“У середу, 20 грудня, прокурор Київської області Дмитро Чібісов повідомив про підозру Ірпінському міському голові, який, діючи у злочинній організації разом зі своїм першим заступником та заступником, а також іншими особами, вчинив низку кримінальних правопорушень”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, мер Ірпеня підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 (створення, керівництво злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації), ч.4 ст.28 ч.1 ст.205 (придбання суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому в складі злочинної організації), ч.4 ст.28 ч.3 ст.358 (підроблення документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає право та звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем, вчиненого в складі злочинної організації), ч.4 ст.28 ч.1 ст.366 (службове підроблення, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому у складі злочинної організації) КК України.
Зазначається, що це вже друга підозра В.Карплюку. У серпні цього року йому повідомили про підозру в тому, що він, перебуваючи на посаді директора ТОВ “Сарафан”, не маючи усіх необхідних дозволів та ліцензії на будівництво житлового комплексу, порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого одна людина загинула, а іншій спричинено тяжкі тілесні ушкодження. Це скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) КК України, досудове розслідування в якому ще триває.
Як повідомляв УНН, 7 червня в Ірпінській міській раді поліція провела обшуки.