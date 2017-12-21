Мэру Ирпеня сообщили о подозрении в ряде тяжких преступлений

"В среду, 20 декабря, прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сообщил о подозрении Ирпенском городском голове, который, действуя в преступной организации вместе со своим первым заместителем и заместителем, а также другими лицами, совершил ряд уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

В частности, мэр Ирпеня подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание, руководство преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений), ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации), ч.4 ст.28 ч.1 ст.205 (приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное в составе преступной организации), ч.4 ст.28 ч.3 ст.358 (подделка документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы и который дает право и освобождает от обязанностей, в целях использования его подделывателем, совершенного в составе преступной организации), ч.4 ст.28 ч.1 ст.366 (служебный подлог, а именно внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенный в составе преступной организации) УК Украины.

Отмечается, что это уже второе подозрение В.Карплюку. В августе этого года ему сообщили о подозрении в том, что он, находясь в должности директора ООО "Сарафан", не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, а другой получил тяжкие телесные повреждения. Это совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия) УК Украины, досудебное расследование в котором еще продолжается.

Как сообщал УНН, 7 июня в Ирпенском городском совете полиция провела обыски.