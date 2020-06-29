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Меркель та Макрон просувають план відновлення економіки ЄС на 750 млрд євро

Меркель та Макрон просувають план відновлення економіки ЄС на 750 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Канцлер Німеччини Анґела Меркель сподівається, що під час саміту ЄС в липні країни-члени Європейського Союзу подолають розбіжності щодо багаторічного спільного бюджету на понад 1 трильйон євро, а також плану відновлення економіки ЄС на 750 мільярдів євро, який запропонувала Єврокомісія. Про це Меркель заявила у понеділок, 29 червня, після зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном у палаці Мезеберг неподалік Берліна, передає УНН з посиланням на DW і Reuters.

"Ми сподіваємось, що ми зможемо знайти рішення, навіть якщо попереду все ще довгий шлях", - зазначила вона.

Еммануель Макрон своєю чергою також наголосив, що план відновлення потрібно схвалити на саміті ЄС в липні, нагадавши, що план передбачає виділення в якості грантів 500 мільярдів євро для країн, які найсильніше постраждали від пандемії коронавірусної хвороби.

За словами Макрона, швидке схвалення - "наш абсолютний пріоритет". Він висловив переконання, що вдасться подолати спротив "ощадливої четвірки" - Австрії, Данії, Швеції та Нідерландів, - яка виступає проти надання іншим країнам допомоги у формі грантів за рахунок спільних боргів.

Меркель підкреслила особливу важливість німецько-французької єдності у питанні європейських ініціатив. "Коли Німеччина та Франція єдині, то це не означає, що й Європа єдина. Але коли Німеччина та Франція не єднаються, то з єдністю Європи справи не йдуть на лад", - зазначила вона.

Нагадаємо, наприкінці травня Єврокомісія запропонувала план відновлення економіки Євросоюзу від кризи, спричиненої поширенням коронавірусної інфекції.

Загальним обсягом у 750 мільярдів євро план передбачає надання 500 мільярдів у формі грантів найбільш ураженим державам ЄС та 250 мільярдів - у формі кредитів.

Передбачалося, що план розглянуть на саміті ЄС у червні, але через коронавірусну кризу замість саміту відбулася відеоконференція.

Тепер питання мають розглянути під час саміту 17-18 липня. Для реалізації цього плану Єврокомісія має отримати повноваження позичити кошти на фінансових ринках від імені ЄС.

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