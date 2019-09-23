Меркель пояснила, хто має відповідати за боротьбу проти змін клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила, що відповідальність за боротьбу проти змін клімату лежить на промислово розвинених країнах світу. Про це передає УНН із посиланням на DW.
“Основна відповідальність за боротьбу проти змін клімату лежить на промислово розвинених країнах світу”, — йдеться в повідомленні.
За її словами промислово розвинені країни є причиною нагрівання Землі. А страждають переважно країни, що розвиваються.
Також вона наголосила, що ФРН вдвічі збільшить виділення коштів на боротьбу зі змінами клімату у порівнянні з 2014 роком — з двох до чотирьох мільярдів євро.
Нагадаємо, 20 вересня у всьому світі розпочався Кліматичний марш, у якому взяли участь півтора мільйони людей по всьому світу.