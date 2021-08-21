Меркель на мітингу ХДС/ХСС назвала свого ймовірного наступника на посаді

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала своїм наступником прем’єр-міністра Північного Рейну — Вестфалії, голову Християнсько-демократичного союзу Арміна Лашета. Про це вона повідомила, виступаючи на мітингу ХДС і ХСС з нагоди початку виборчої кампанії, передає Zeit, пише УНН.

Деталі

За словами Меркель, вона “твердо переконана” в тому, що Лашет стане канцлером Німеччини після виборів.

Також канцлерка зазначила, що Лашет приділяє “першочергову увагу до гідності людей, до будівництва мостів між ними”. На думку Меркель, ці якості визначать і сформують його діяльність “в якості канцлера Федеративної Республіки Німеччина”.

Контекст

Ангела Меркель обіймає посаду канцлерки Німеччини з 2005 року. З 2000 по 2018 рік вона також була головою партії “Християнсько-демократичний союз”, але в кінці 2018 року пішла з цієї посади, однак залишилася канцлером. Після цього вона повідомила про намір доопрацювати канцлерский термін до кінця 2021 року, а потім піти з політики.

У Німеччині у вересні пройдуть парламентські вибори. Меркель заявляла, що не братиме в них участь.

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