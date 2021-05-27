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Мер Одеси Труханов: нашу роботу не видно одразу, вона не дає результатів на старті

Київ • УНН

 • 22557 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Міський голова Одеси Геннадій Труханов зібрав сьогодні, 27 травня, пресконференцію для річного звіту, повідомляє УНН.

Мер Одеси Труханов: нашу роботу не видно одразу, вона не дає результатів на старті

Цитата:

"Я пишаюся тим, що як і в минулі роки ми непогано підготувалися. Ми кардинально змінили підхід до формування комфорту міського простору, в його основі перетворення та створення об’єктів, що мають служити одеситам десятиріччями. Так, в Одесі вже давно навчилися отримувати швидкі політичні бали: побудувати дитячий майданчик на подвір’ї, відремонтувати два вікна у під’їзді, а потім розтрубити про це на все місто, розраховуючи на голоси виборців. Ми пішли іншим шляхом", - прокоментував він.

Деталі

Труханов наголосив, що роботу їх команди видно не одразу, оскільки вона не дає високих результатів на старті.

"Ми робимо ставку не на швидкий ефект, а на якість та довговічність. Йдеться про глобальні інфраструктурні проекти у таких сферах як громадський транспорт, логістика, інженерні комунікації. Ми закладаємо фундамент Одеси нового рівня, використовуючи весь спектр інноваційних інструментів, в тому числі цифрові технології", - додав він.

Доповнення

Аналітичний ресурс "Слово і діло" наводить перелік провалених обіцянок мера Труханова, зокрема за звітній рік: 

- Труханов обіцяв і не побудував кільцеву дорогу Одеси

- Труханов обіцяв і не побудував дитячий Будинок Творчості

- Труханов обіцяв і не побудував сучасний виставковий центр

- Труханов обіцяв і не ліквідував черги в дитячі садки

- Труханов обіцяв і не побудував школи у Суворовському районі

- Труханов обіцяв і не побудував багатофункціональний спортивний комплекс

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