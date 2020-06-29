Меню в ресторанах українською та російською мовами хочуть бачити 40% українців - опитування

"Респондентам було поставлено питання про те, якою мовою – українською та/або російською – має бути меню (опис страв) в їдальнях, закусочних, кафе і ресторанах (крім таких мов, як англійська та ін.). Найчастіше українці обирали відповідь "українською та російською мовами на всій території країни" (40%), на другому місці альтернатива "обов'язково українською мовою і додатково російською мовою, де більшість населення цього бажає" (27%), на третьому "тільки українською мовою на всій території країни" (25%), на четвертому "обов'язково російською мовою і додатково українською мовою, де більшість цього бажає" (1%)", - повідомили в КМІС.

Таким чином, зазначають дослідники, 92% вважають, що меню українською мовою обов'язково має бути на всій території України. Російською мовою обов'язково на всій території має бути на думку 41% респондентів.

Опитування було проведено з 20 по 23 червня 2020 року методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, у червні в соцмережах з’явилась інформація про те, що відомий блогер розкритикував відсутність в українських McDonald’s меню російською мовою.

Компанія відреагувала на претензію, заявивши, що її головною мовою в Україні є українська.