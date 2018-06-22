Мексика направить в США делегацію для вивчення ситуації з мігрантами

У США відправляться п’ять мексиканських парламентарів-членів комісії. Вони зустрінуться з американськими сенаторами та Палатою представників, правозахисниками та активістами, щоб вивчити політику Трампа, спрямовану проти мігрантів з латиноамериканських країн, зокрема, практику поділу сімей, яка була заборонена лише указом американського президента від 20 червня.

Мексиканські депутати планують пробути в США два дні, їх візит запланований на наступний тиждень.

Як повідомляв УНН, Міністерство оборони США погодилося розмістити на території американських військових баз 20 тисяч дітей, які були затримані при спробі незаконно перетнути кордон з Мексикою. За даними газети The New York Times з відповідним запитом звернулося міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США. Як зазначає видання, кінцева мета американської адміністрації в даному випадку полягає в тому, щоб створити умови, при яких затримані нелегальні іммігранти можуть перебувати на території США під вартою разом зі своїми дітьми.