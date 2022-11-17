McDonald's повернувся у Хмельницький
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Хмельницькому відновив роботу ресторан швидкого харчування McDonald's. Про це компанія повідомила сьогодні у Facebook, передає УНН.
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"Завдання №1 у списку важливих справ – радувати себе чимось смачненьким! Наприклад, обідом з МакДональдз.
Влаштувати свій тепер можуть мешканці Хмельницька", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Заклад розташований на вул. Старокостянтинівське шосе, 2.
Нагадаємо
17 листопада McDonald's повернувся і в Луцьк.