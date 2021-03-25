Мазок зі шкіри на визначення COVID-19: нове покоління неінвазивних тестів

Деталі

Дослідники з Університету Суррея в Гілдфорді розробили новий метод тестування на COVID-19. Тест використовує мазок зі шкіри, який є абсолютно комфортною неінвазивною процедурою. Існуючі тести для діагностування хвороби (ПЛР- і антигенні тести) проводяться мазком з горла або носових проходів людини, які більшість людей вважає інвазивними та часом не дуже приємними. Також лікарі використовують тестування на антитіла, щоб з’ясувати, чи перенесла нещодавно особа COVID-19.

Для цього типу обстеження потрібен зразок крові. Замість використання зразків слизу або крові для дослідження вірусу, новий метод використовує мазки зі шкіри для перевірки виділення шкірного сала. Річ у тім, що COVID-19 порушує процес метаболізму людини, тож відбивається на продукуванні зокрема шкірного сала.

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"Забір шкірного сала є простим, неінвазивним методом, який демонструє перспективи як для діагностики, так і для моніторингу захворювання як в медичному, так і в немедичному закладі", - зазначають розробники.

Додамо

Команда дослідників отримала зразки від 67 госпіталізованих учасників. За допомогою нового тесту серед учасників виявили 37 з негативним результатом на COVID-19, а 30 виявились позитивними. Мазок брали з верхньої частини спини.