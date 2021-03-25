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Мазок из кожи на определение COVID-19: новое поколение неинвазивных тестов

Мазок из кожи на определение COVID-19: новое поколение неинвазивных тестов

Киев  •  УНН

 • 18268 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Группа под руководством исследователей из Университета Суррея в Гилдфорде, Англия, разработала новый метод тестирования на COVID-19 на основе забора необычного биологического материала, сообщает Medical News Today, передает УНН.

Детали

Исследователи из Университета Суррея в Гилдфорде разработали новый метод тестирования на COVID-19. Тест использует мазок из кожи, который является абсолютно комфортной неинвазивной процедурой. Существующие тесты для диагностики болезни (ПЦР и антигенные тесты) проводятся мазком из горла или носовых проходов человека, которые большинство людей считает инвазивными и порой не очень приятными. Также врачи используют тестирование на антитела, чтобы выяснить, перенесло ли недавно лицо COVID-19.

Для этого типа обследования нужен образец крови. Вместо использования образцов слизи или крови для исследования вируса, новый метод использует мазки из кожи для проверки выделения кожного сала. Дело в том, что COVID-19 нарушает процесс метаболизма человека, поэтому отражается на выработке в частности кожного сала.

Цитата

"Забор кожного сала является простым, неинвазивным методом, который демонстрирует перспективы как для диагностики, так и для мониторинга заболевания как в медицинском, так и в немедицинском заведении", - отмечают разработчики.

Добавим

Команда исследователей получила образцы от 67 госпитализированных участников. С помощью нового теста среди участников обнаружили 37 с отрицательным результатом на COVID-19, а 30 оказались положительными. Мазок брали с верхней части спины.

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