Майже три сотні снарядів випустив ворог по Херсонщині за добу

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«За минулу добу противник здійснив – 60 обстрілів, випустивши 290 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії», - повідомив Прокудін у своєму Телеграм-каналі.

Херсон ворог обстріляв 6 разів. 26 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

«На жаль, є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула, 2 - дістали поранення», - повідомив голова ОВА.

Він також повідомив, про евакуацію з деокупованих території – так за минулу добу було евакуйовано 94 особи.