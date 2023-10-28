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Майже сотня підприємців подали заявки на конкурс бізнес-ідей “Роби своє з Kurator”

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Команда організаторів конкурсу бізнес-ідей “Роби своє з Kurator” для підтримки підприємців зі сфери HoReCa обробляє заявки учасників. Приймання заявок завершилося 23 жовтня, передає УНН.

Майже сотня підприємців подали заявки на конкурс бізнес-ідей “Роби своє з Kurator”

Деталі

Оргкомітет отримав 86 бізнес-ідей від власників HoReCa бізнесу з усієї України. Лідером за кількістю проєктів стала Київська область: були заявки з Таращі (Білоцерківський район), Бородянки (Бучанський район), Баришівської громади та інших. Також на фінансування подавалися власники кав’ярень, піцерій, кіосків з шаурмою, інших закладів з Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської, Львівської, Чернігівської, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської, Сумської, Миколаївської областей.

“За підсумками конкурсу „Роби своє з Kurator“ для HoReCa бачимо, що географія бізнес-ідей учасників розширилася — українці з 15 областей України прагнуть розпочати або релокувати свій бізнес у галузі громадського харчування. Також нас вразила кількість заявок — майже сотня. Для такого вузькопрофільного формату це значна цифра. Водночас ця кількість демонструє також і готовність українців прозоро розвивати власну справу, сплачувати податки та долучатися до підтримки економічного тилу. І ми в цьому їм допоможемо”, — зазначила Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду “МХП — Громаді”.

До участі в конкурсі приймали бізнес-ідеї підприємців з галузі HoReCa (заклади харчування, готелі, кейтеринг). Подати їх могли представники українського малого та середнього бізнесу — ветерани, переселенці або підприємці, чий бізнес постраждав від військових дій. Так, серед заявок були ідеї на відновлення постраждалих від війни бізнесів, створення нових на місці зруйнованих (стосується заявок з Київської, Сумської, Харківської областей), ветеранські бізнеси.

“Навіть в умовах війни, економічної нестабільності та браку персоналу харчовий бізнес в Україні залишається активним і життєздатним. Підприємці демонструють свою відданість і готовність до адаптації до складних обставин, шукаючи нові способи підтримки та розвитку бізнесу. Кількість заявок на конкурс „Роби своє з Kurator“ від бізнесів HoReCa підтверджує, що бізнес не просто продовжує працювати, а прагне розвиватися. І це — вагомий внесок у підтримку економіки України. Адже малі та середні підприємства в секторі харчового обслуговування є швидкими засобами створення робочих місць, отримання прибутку та наповнення бюджетів громад”, — прокоментувала Наталія Шадчнєва, керівниця Центру розвитку HoReCa МХП.

У процесі відбору експерти конкурсу “Роби своє з Kurator” оберуть від 10 переможців, кожен з яких отримає до 100 тисяч гривень для своєї справи. Загальний бюджет становить 1 мільйон гривень.

Після завершення прийому заявок судді конкурсу вже розпочали розгляд проєктів, аби обрати переможців. До суддівського складу увійшли: Володимир Панченко, керівник відділу національних проєктів БФ “МХП — Громаді”, Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП, Наталія Шадчнєва, керівниця Центру розвитку HoReCa МХП, Віталій Гуралевич, член Асоціації шеф-кухарів України, бренд-шеф ресторану “Кухня Гір”, “Тавель”, Володимир Ярославський, бренд-шеф магазину “GoodWine”, керуючий і співвласник ресторанів “Lucky” та “Chef’s Table”, суддя кулінарного шоу “МастерШеф”, Олексій Повторейко, віцепрезидент Асоціації шеф-кухарів України, співзасновник та шеф-кухар ресторану “НАЖИВО”, Анна Опанасенко, керівниця групи бренд-маркетингу HoReCa компанії МХП, бренд Kurator.

Результати конкурсу організатори опублікують наприкінці грудня на офіційному сайті конкурсу: https://doyourbusiness.com.ua/.

Нагадаємо, що навесні 2022 року “Роби своє” підтримав 80 бізнес-проєктів на загальну суму понад 7,4 мільйона гривень. А торік Благодійний фонд “МХП — Громаді” надав фінансову допомогу на понад 6 мільйонів гривень для 74 мікробізнесів.

Довідково

“Роби своє” — конкурс бізнес-ідей для підприємців у малих містах і селах. З 2020 року переможці та учасники конкурсу створили десятки нових підприємств в агросекторі, легкій і харчовій промисловості, зеленому туризмі тощо. У 2022 році конкурс підтримав 74 мікробізнеси на суму 6 млн грн, а цьогоріч — 80 мікробізнесів на суму 7,4 млн грн. Також 10 українських ветеранів та їхні родини стали переможцями конкурсу #Варто “Робити Своє”, який реалізував БФ “МХП — Громаді” спільно з Українським ветеранським фондом Мінветеранів, та отримали від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток власної аграрної справи. Сумарний бюджет конкурсу становив 6 млн грн.

“МХП — Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

KURATOR — бренд продуктових рішень для HoReCa-спільноти (заклади харчування, готелі, кейтеринг), який розвиває компанія МХП. Має гнучкий асортимент під різні типи закладів, бізнес моделі, кваліфікацію персоналу та кількість кухарів. Під брендом KURATOR випускається понад 100 видів допрацьованої продукції, зокрема курятина, яловичина, різні кулінарні рішення. Весь асортимент створюється з розумінням і дотриманням потреб професійної кухні.

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