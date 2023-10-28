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Почти сотня предпринимателей подали заявки на конкурс бизнес-идей “Роби своє з Kurator”

Киев • УНН

 • 58446 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Команда организаторов конкурса бизнес-идей “Роби своє з Kurator” для поддержки предпринимателей из сферы HoReCa обрабатывает заявки участников. Прием заявок завершился 23 октября, передает УНН.

Почти сотня предпринимателей подали заявки на конкурс бизнес-идей “Роби своє з Kurator”

Детали

Оргкомитет получил 86 бизнес-идей от владельцев HoReCa бизнеса с всей Украины. Лидером по количеству проектов стала Киевская область: были заявки из Таращи (Белоцерковский район), Бородянки (Бучанский район), Барышевской громады и других. Также на финансирование подавались владельцы кофеен, пиццерий, киосков с шаурмой, других заведений из Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Львовской, Черниговской, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской областей.

“По итогам конкурса “Роби своє з Kurator” для HoReCa видим, что география бизнес-идей участников расширилась — украинцы из 15 областей Украины стремятся начать или релокировать свой бизнес в отрасли общественного питания. Также нас поразило количество заявок — почти сотня. Для такого узкопрофильного формата это значительная цифра. В то же время это количество демонстрирует также и готовность украинцев прозрачно развивать собственное дело, платить налоги и участвовать в поддержке экономического тыла. И мы в этом им поможем”, — отметила Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда “МХП — Громаді”.

К участию в конкурсе принимали бизнес-идеи предпринимателей из отрасли HoReCa (заведения питания, гостиницы, кейтеринг). Подать их могли представители украинского малого и среднего бизнеса — ветераны, переселенцы или предприниматели, чей бизнес пострадал от военных действий. Так, среди заявок были идеи на восстановление пострадавших от войны бизнесов, создание новых на месте разрушенных (касается заявок из Киевской, Сумской, Харьковской областей), ветеранские бизнесы.

“Даже в условиях войны, экономической нестабильности и нехватки персонала пищевой бизнес в Украине остается активным и жизнеспособным. Предприниматели демонстрируют свою преданность и готовность к адаптации к сложным обстоятельствам, ища новые способы поддержки и развития бизнеса. Количество заявок на конкурс “Роби своє з Kurator” от бизнесов HoReCa подтверждает, что бизнес не просто продолжает работать, а стремится развиваться. И это — весомый вклад в поддержку экономики Украины. Ведь малые и средние предприятия в секторе пищевого обслуживания являются быстрыми средствами создания рабочих мест, получения прибыли и наполнения бюджетов громад”, — прокомментировала Наталья Шадчнева, руководитель Центра развития HoReCa МХП.

В процессе отбора эксперты конкурса “Роби своє з Kurator” выберут от 10 победителей, каждый из которых получит до 100 тысяч гривен для своего дела. Общий бюджет составляет 1 миллион гривен.

После завершения приема заявок судьи конкурса уже начали рассмотрение проектов, чтобы выбрать победителей. В судейский состав вошли: Владимир Панченко, руководитель отдела национальных проектов БФ “МХП — Громаді”, Павел Мороз, директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП, Наталья Шадчнева, руководитель Центра развития HoReCa МХП, Виталий Гуралевич, член Ассоциации шеф-поваров Украины, бренд-шеф ресторана “Кухня Гор”, “Тавель”, Владимир Ярославский, бренд-шеф магазина “GoodWine”, управляющий и совладелец ресторанов “Lucky” и “Chef’s Table”, судья кулинарного шоу “МастерШеф”, Алексей Повторейко, вице-президент Ассоциации шеф-поваров Украины, соучредитель и шеф-повар ресторана “НАЖИВО”, Анна Опанасенко, руководитель группы бренд-маркетинга HoReCa компании МХП, бренд Kurator.

Результаты конкурса организаторы опубликуют в конце декабря на официальном сайте конкурса: https://doyourbusiness.com.ua/.

Напомним, что весной 2022 года “Роби своє” поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 миллиона гривен. А в прошлом году Благотворительный фонд “МХП — Громаді” предоставил финансовую помощь на более 6 миллионов гривен для 74 микробизнесов.

Справочно

“Роби своє” — конкурс бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах. С 2020 года победители и участники конкурса создали десятки новых предприятий в агросекторе, легкой и пищевой промышленности, зеленом туризме и т.д. В 2022 году конкурс поддержал 74 микробизнеса на сумму 6 млн грн, а в этом году — 80 микробизнесов на сумму 7,4 млн грн. Также 10 украинских ветеранов и их семьи стали победителями конкурса #Варто “Робити своє”, который реализовал БФ “МХП — Громаді” совместно с Украинским ветеранским фондом Минветеранов, и получили от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на открытие и развитие собственного аграрного дела. Суммарный бюджет конкурса составил 6 млн грн.

““МХП - Громаді” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

KURATOR — бренд продуктовых решений для HoReCa-сообщества (заведения питания, гостиницы, кейтеринг), который развивает компания МХП. Имеет гибкий ассортимент под различные типы заведений, бизнес модели, квалификацию персонала и количество поваров. Под брендом KURATOR выпускается более 100 видов доработанной продукции, в частности курятина, говядина, различные кулинарные решения. Весь ассортимент создается с пониманием и соблюдением потребностей профессиональной кухни.

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