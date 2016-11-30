Майже шість тисяч жителів покинули підконтрольні бойовикам райони Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Понад 5,6 тисячі мирних жителів, серед них 2,8 тисячі дітей, що пішли за день з підконтрольних бойовикам районів Алеппо за сприяння центру примирення, заявив у середу офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“За вчорашній день із підконтрольних бойовиками районів східній частині міста Алеппо за сприяння російського Центру примирення вийшло у звільнені райони міста 5629 мирних жителів, в тому числі 2855 дітей”, — сказав він.
За словами представника оборонного відомства, всі вони розміщені в заздалегідь підготовлених сирійською владою гуманітарних центрах, куди російською стороною спільно з міською владою доставляються продукти харчування, предмети першої необхідності і медикаменти.
Крім того, діють додаткові пункти надання медичної допомоги. Також розгорнуті і цілодобово працюють 150 російських польових кухонь, забезпечуючи гарячим харчуванням всіх нужденних мешканців визволених районів міста.
Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін доручив направити мобільні госпіталі для жителів Алеппо. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.