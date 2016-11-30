Почти шесть тысяч жителей покинули подконтрольные боевикам районы Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Более 5,6 тысячи мирных жителей, среди них 2,8 тысячи детей, покинули за день подконтрольные боевикам районов Алеппо при содействии центра примирения, заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"За вчерашний день с подконтрольных боевиками районов восточной части города Алеппо при содействии российского Центра примирения получилось переместить в освобожденные районы города 5629 мирных жителей, в том числе 2855 детей", - сказал он.
По словам представителя оборонного ведомства, все они размещены в заранее подготовленных сирийскими властями гуманитарных центрах, куда российской стороной совместно с городскими властями доставляются продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты.
Кроме того, действуют дополнительные пункты оказания медицинской помощи. Также развернуты и круглосуточно работают 150 российских полевых кухонь, обеспечивая горячим питанием всех нуждающихся жителей освобожденных районов города.
Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин поручил направить мобильные госпитали для жителей Алеппо . Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.