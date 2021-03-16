Майже п'ятирічна пауза: Ібрагімович оголосив про повернення до збірної Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович повернувся в збірну Швеції та проведе поєдинки відбору на ЧС-2022. Про це повідомляється на сайті Футбольної асоціації Швеції, передає УНН.
Деталі
Попри майже п'ятирічну відсутність у складі національної команди 39-річний ветеран виступатиме за скандинавську національну команду.
39-річний форвард викликаний до складу національної команди на найближчі матчі. Ібрагімович зможе вийти на поле в матчах відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 з Грузією і Косово, а також в товариській зустрічі проти Естонії.
Крім повернення на матчі відбору, Ібрагімовіч може взяти участь і в фінальній частині Євро-2020, яке перенесли на 2021 рік. Якщо до того часу не вирішить завершити кар'єру.
Доповнення
Найкращий бомбардир у історії збірної Швеції (62 голи) зіграв 116 поєдинків за національну команду за 15 років виступів.