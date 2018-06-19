Майже 69 млн людей покидають свої домівки через війну та переслідування - ООН

В ООН зазначають, що це число є рекордним і зазначають, що на кінець 2017 року таких людей було вже на 3 мільйони більше, ніж попереднього року.



"Кожні дві секунди ще одна людина мусить залишити домівку через війну, насильство або переслідування", — зазначається у доповіді агентства ООН з питань біженців.



"Проте близько 70 відсотків від цієї кількості — люди з 10 країн. Якщо б вдалося розв’язати конфлікти у цих 10 країнах, або в деяких з них принаймні, ця величезна цифра, яка щорічно зростає, могла б почати знижуватися", — сказав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Як повідомялв УНН, правозахисні механізми ООН, включаючи спецдоповідачів, безуспішно намагаються отримати доступ до Криму згідно резолюції Генасамблеї. Про це повідомив Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн, відкриваючи 38-ю - сесію Ради ООН з прав людини.