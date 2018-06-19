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Почти 69 млн человек покидают свои дома из-за войны и преследования - ООН

Почти 69 млн человек покидают свои дома из-за войны и преследования - ООН

Киев  •  УНН

 • 6781 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Из-за войны, насилия или преследований покинуть свои дома должны были 68,5 млн человек. Особенно это касается таких мест, как Мьянма и Сирия. Об этом сообщает УНН со посиланянм на AFP.

В ООН отмечают, что это число является рекордным и отмечают, что на конец 2017 года людей было на 3 миллиона больше, чем годом ранее.

"Каждые две секунды еще один человек должен оставить дом из-за войны, насилия или преследования", - отмечается в докладе агентства ООН по делам беженцев.

"Однако около 70 процентов от этого количества - люди из 10 стран. Если бы удалось решить конфликты в этих 10 странах, или в некоторых из них по крайней мере, эта огромная цифра, которая ежегодно растет, могла бы начать снижаться", - сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Как повидомялв УНН, правозащитные механизмы ООН, включая спецдокладчика, безуспешно пытаются получить доступ к Крыму согласно резолюции Генассамблеи. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, открывая 38-й - сессию Совета ООН по правам человека.

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