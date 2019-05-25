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Матір полоненого моряка: нашим хлопцям у "Лефортово" не дають спілкуватися між собою

Матір полоненого моряка: нашим хлопцям у "Лефортово" не дають спілкуватися між собою

Київ • УНН

 • 21526 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Після нападу Росії 25 листопада минулого року на українські кораблі “Бердянськ”, “Нікополь” та катер “Яни Капу”, 24 українських моряка опинилися в полоні та на лаві підсудних. Українських моряків утримують у СІЗО “Лефортово” у Москві, і наразі всім 24 українським морякам російський суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 листопада. Про те, в яких умовах перебувають захоплені українські моряки, УНН розповіла мама одного з них - Владислава - Людмила Костишин.

— Розкажіть, у яких умовах утримуються захоплені моряки?

— До мене телефонував адвокат, був апеляційний суд, то сказав, що син в гарному стані, що скарг на здоров’я немає, волонтери їм постачають продукти. Щоб таких скарг — немає. Одне-єдине, що немає листів. З дому листи не приходять, їм не дають спілкування, тиснуть психологічно.

Тільки п’ятьом (із 24 — ред.) дозволили телефонні дзвінки — за весь час вони змогли поспілкуватися зі своїми рідними тільки протягом 5-8 хвилин. За всі ці півроку це був єдиний дзвінок. Мій син додому не телефонував ще. Жодного разу за півроку не дали такої можливості. Ми запитували, нам відповіли, що в “Лефортово” особливий порядок, і коли буде його черга, тоді він зателефонує. Це так вже зараз почали пояснювати. А раніше казали, що ніяких побачень, ніяких телефонних дзвінків не дадуть, поки не підпише явку з повинною. Але ж вони (незаконно ув’язнені моряки — ред.) ніякої явки з повинною підписувати не будуть, вони всі є військовополоненими, вони додержуються Женевської конвенції і ніяких свідчень там не дають.

— Усі полонені в таких умовах?

— Так, всі перебувають в однакових умовах.

— Як їх утримують в СІЗО, чи вдається спілкуватися між собою?

— Вони всі утримуються в СІЗО “Лефортово” на цей час, бо спочатку троє хлопців, що були сильно поранені, утримувалися в “Матроській тиші”. Потім же їх звідти перевели в “Лефортово”. Вони між собою не спілкуються і не бачаться. Єдине, що — їх поділили на четвірки, й вони в такому складі бачаться під час судових засідань.

— З ким разом утримують в камерах?

— Є "сокамерники", але між собою вони не перетинаються. Ми, рідні, між собою вже всі спілкуємося, стали як одна родина, і ось одна мама розповіла, що її син якось зумів поспілкуватися з одним з наших, взнавши, що той сидить в сусідній камері. Так вони відкривали вікно й перегукувалися, так коли про це дізналися — заборонили їм навіть вікна відкривати.

— Як часто навідується український консул?

— Як нам говорив консул, що вони повинні навідуватися кожні 2 тижні, але виходить лише раз на місяць. Їм не дають: щоразу виникають в СІЗО якісь причини, щоб не допустити консула чи адвокатів. Так само й наші адвокати не можуть попасти, не дивлячись на те, що записані в черги. Ось не так давно проводилися слідчі дії, й адвокатів не допустили на слідчі дії. Хоча це взагалі не законно.

— Що це за слідчі дії були?

— Їх допитували про те, де вони були.

— Що відбувається на судах? Як поводить себе сторона обвинувачення?

— Вони наполягають на тому, що наші хлопці є терористами-загарбниками, що вони йшли на катерах спеціально, щоб захопити Керченський міст.

— Як реагує в суді захист?

— У кожного свій адвокат, і вони захищають наших хлопців. Стоять горою за наших хлопців.

— Вам допомагали в пошуках адвокатів?

— Держава фінансує, державою проводився відбір. Куратор над всіма адвокатами Микола Полозов, й далі вже працюють інші адвокати.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.

Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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