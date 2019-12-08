Матч лідерів Суперліги: "Дніпро" наніс поразку "Прометею"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Центральним протистояння туру баскетбольної Суперліги "Прометей" – "Дніпро" продовжились змагання чемпіонату, передає УНН.
Гості з Дніпра провели ідеальну першу половину протистояння — 56 набраних очок при 9 із 17 реалізованих дальніх кидків та +16 на табло.
У другій частині баталії господарі почали підтягуватися у рахунку, проте їм не вистачило аби відіграти повністю — поразка 93:99.
“Прометей”: Лукашов 10 очок + 4 підбирання + 10 передач, Калпеппер 25 + 4 передачі, Трент 20 + 5 підбирань + 7 передач, Конате 9 + 5 підбирань), Маєрс 9 + 12 підбирань — старт, Антіпов 10.
“Дніпро”: Дугат 15 + 9 підбирань + 4 передачі, Закурдаєв 11, Глєбов, Тимофеєнко 21 + 9 підбирань, Фесенко 12 + 5 підбирань + 4 передачі — старт, Чумаков 5, Шундель 2, Корнієнко 7 + 8 підбирань, Санон 8 + 3 перехоплення, Сизов 6.
Додамо, що на вершині чемпіонату двовладдя — у “Прометею” і “Дніпра” по 9 виграшів і 2 поразки.