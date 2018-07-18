Масове отруєння у Львові: з лікарні виписали 12 людей

"Станом на 17:00 17 липня всього за допомогою звернулися 30 осіб (із них 1 дитина), з них госпіталізовано 28 осіб, виписано із ЛОІКЛ (Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, - ред.) – 12 осіб, у стаціонарі залишається 16 осіб. 2 особи (1 дитина 17 років) відмовилися від госпіталізації і перебувають на амбулаторному лікуванні", - проінформували у департаменті.

Нагадаємо, масове харчове отруєння зафіксували серед відвідувачів кафе "Томаш кебаб" у Львові. За фактом отруєння правоохоронці почали проводити перевірку. Згодом кількість отруєних серед відвідувачів закладу зросла до 29 осіб.