Массовое отравление во Львове: из больницы выписали 12 человек

"По состоянию на 17:00 17 июля всего за помощью обратились 30 человек (из них 1 ребенок), из них госпитализированы 28 человек, выписаны из ЛОИКБ (Львовская областная инфекционная клиническая больница, - ред.) - 12 человек, в стационаре остается 16 человек. 2 человека (1 ребенок 17 лет) отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении", - проинформировали в департаменте.

Напомним, массовое пищевое отравление зафиксировали среди посетителей кафе "Томаш кебаб" во Львове. По факту отравления правоохранители начали проводить проверку. Впоследствии количество отравленных среди посетителей заведения возросло до 29 человек.