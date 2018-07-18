Маск вибачився перед учасником рятувальної операції в Таїланді

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Засновник електронної платіжної системи PayPal, компанії SpaceX та керівник Tesla, мільярдер-винахідник Ілон Маск вибачив перед британським дайвером Верном Ансвортом, якого назвав педофілом за те, що останній розкритикував його міні-субмарину для порятунку дітей у Таїланді. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

"Я сказав ці слова у гніві. Я перепрошую. Його вчинок проти мене не виправдовує мого вчинку проти нього. Це цілком моя вина", - написав він

Він також попросив вибачення у всіх тих, кого зачепив такими словами.

"Я є обличчям компанії і не можу так робити", - додав він.

Як повідомляв УНН, Ілон Маск доставив в Таїланд міні-субмарину для порятунку школярів.

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