Маск извинился перед участником спасательной операции в Таиланде
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Основатель электронной платежной системы PayPal, компании SpaceX и руководитель Tesla, миллиардер-изобретатель Илон Маск извинился перед британским дайвером Верном Ансвортом, которого назвал педофилом за то, что последний раскритиковал его мини-субмарину для спасения детей в Таиланде. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Я сказал эти слова в гневе. Я извиняюсь. Его поступок против меня не оправдывает моего поступка против него. Это полностью моя вина", - написал он
Он также попросил прощения у всех тех, кого задел такими словами.
"Я являюсь лицом компании и не могу так делать", - добавил он.
Как сообщал УНН, Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения школьников.