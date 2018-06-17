"Марш рівності" стартував у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Учасники "Маршу рівності" у Києві рушили ходою, передає кореспондент УНН.
Учасники акції йдуть з плакатами "Країна вільних. Будь собою". Також, зокрема, вони несуть прапор ЄС.
Поліція супроводжує колону. Час від часу перед колоною з'являються люди, які виступають проти Маршу рівності, і кричать "Ганьба!". Правоохоронці швидко реагують і виводять їх.
"Колона учасників "Маршу рівності" розпочала рух. Правоохоронці забезпечують супровід", - повідомили в управлінні поліції Києва.
Нагадаємо, очікувана кількість присутніх на Марші рівності - близько 5 тисяч. Порядок на акції забезпечують, відповідно, близько 5 тисяч правоохоронців.
Як повідомляв УНН, у результаті сутичок перед проведенням "Маршу рівності" в Києві вже затримано 57 осіб.