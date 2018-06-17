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"Марш рівності" стартував у Києві

"Марш рівності" стартував у Києві

Київ • УНН

 • 11835 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Учасники "Маршу рівності" у Києві рушили ходою, передає кореспондент УНН.

Учасники акції йдуть з плакатами "Країна вільних. Будь собою". Також, зокрема, вони несуть прапор ЄС.

Поліція супроводжує колону. Час від часу перед колоною з'являються люди, які виступають проти Маршу рівності, і кричать "Ганьба!". Правоохоронці швидко реагують і виводять їх.

"Колона учасників "Маршу рівності" розпочала рух. Правоохоронці забезпечують супровід", - повідомили в управлінні поліції Києва.

Нагадаємо, очікувана кількість присутніх на Марші рівності - близько 5 тисяч. Порядок на акції забезпечують, відповідно, близько 5 тисяч правоохоронців.

Як повідомляв УНН, у результаті сутичок перед проведенням "Маршу рівності" в Києві вже затримано 57 осіб.

Українські Національні Новини

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