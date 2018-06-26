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Маркарова сказала, що дасть Україні покращена робота митниці

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Від покращеної, більш прозорої роботи митниці держава може отримати 70-100 млрд грн: а це сума коштів, яку держава виділяє на субсидії, це удвічі більше, ніж медична субвенція в цьому році, це удвічі більше, ніж допомоги сім’ям з дітьми. Крім того, 80 млрд грн — це дефіцит бюджету цього року. Про це сказала в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова в ефірі програми “Свобода слова”, передає УНН.

“Від покращеної, більш прозорої роботи митниці можна отримати 70-100 млрд грн. А це всі субсидії на підвищення тарифів, це удвічі більше, ніж медична субвенція в цьому році, це удвічі більше, ніж допомоги сім’ям з дітьми. Крім того, 80 млрд грн — це дефіцит бюджету цього року”, — сказала Маркарова.

За її словами, якщо уважно подивитись на меморандум з МВФ, а також на Угоду про асоціацію з ЄС та інші міжнародні документи, то реформа фіскальної системи і, зокрема, митниці — це одна з ключових реформ, яка стоїть на порядку денному.

“І це цілий комплекс заходів: це і „єдине вікно“, яке ми запроваджуємо, і низка законопроектів, економічні оператори, це і спільний обмін інформацією з нашими міжнародними партнерами, і спільні навіть митні пости у майбутньому”, — уточнила Маркарова.

При цьому, в.о. міністра фінансів зауважила, що поки уряд та парламент працює над цими великими крокам, які вимагають багато зусиль, кожного місяця необхідно фінансувати бюджет і виконувати державний бюджет.

“І кожного місяця ми бачимо, що недоотримані доходи чи то податкові, чи то від митниці, це не тільки недофінансування бюджету, це і повне руйнування конкуренції. Тому що економічне зростання — це ключовий пріоритет нашого уряду. І для того, щоб цього досягнути треба, щоб білий бізнес почував себе комфортно, спокійно і розвивався, а будь-які сірі, чорні і всілякі схеми, щоб вони почувались некомфортно у даній ситуації. Від покращеної, більш прозорої роботи митниці можна отримати 70-100 млрд грн. А це всі субсидії на підвищення тарифів, це удвічі більше, ніж медична субвенція в цьому році, це удвічі більше, ніж допомоги сім’ям з дітьми. Крім того, 80 млрд грн — це дефіцит бюджету цього року”, — наголосила Маркарова.

Нагадаємо, поліція зможе в режимі онлайн слідкувати за усіма процесами, які відбуваються під час митного оформлення товарів.

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