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Маркарова сказала, что даст Украине улучшенная работа таможни

Маркарова сказала, что даст Украине улучшенная работа таможни

Киев  •  УНН

 • 8475 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. От улучшенной, более прозрачной работы таможни государство может получить 70-100 млрд грн: а это сумма средств, которую государство выделяет на субсидии, это вдвое больше, чем медицинская субвенция, это вдвое больше, чем помощь семьям с детьми. Кроме того, 80 млрд грн — это дефицит бюджета. Об этом сказала в. о. министра финансов Оксана Маркарова в эфире программы “Свобода слова”, передает УНН.

"От улучшенной, более прозрачной работы таможни можно получить 70-100 млрд грн. А это все субсидии на повышение тарифов, это вдвое больше, чем медицинская субвенция в этом году, это вдвое больше, чем помощи семьям с детьми. Кроме того, 80 млрд грн - это дефицит бюджета в этом году", - сказала Маркарова.

По ее словам, если внимательно посмотреть на меморандум с МВФ, а также на Соглашение об ассоциации с ЕС и другие международные документы, то реформа фискальной системы и, в частности, таможни - это одна из ключевых реформ, которая стоит на повестке дня.

"И это целый комплекс мероприятий: это и "единое окно", которое мы вводим, и ряд законопроектов, экономические операторы, это и общий обмен информацией с нашими международными партнерами, и общие даже таможенные посты в будущем", - уточнила Маркарова.

При этом, и.о. министра финансов отметила, что пока правительство и парламент работает над этими большими шагам, которые требуют много усилий, каждый месяц необходимо финансировать бюджет и выполнять государственный бюджет.

"И каждый месяц мы видим, что недополученные доходы или налоговые, или от таможни, это не только недофинансирование бюджета, это и полное разрушение конкуренции. Потому что экономический рост - это ключевой приоритет нашего правительства. И для того, чтобы этого достичь нужно, чтобы белый бизнес чувствовал себя комфортно, спокойно и развивался, а любые серые, черные и всевозможные схемы, чтобы они чувствовали себя некомфортно в данной ситуации. От улучшенной, более прозрачной работы таможни можно получить 70-100 млрд грн. А это все субсидии на повышение тарифов, это вдвое больше, чем медицинская субвенция в этом году, это вдвое больше, чем помощи семьям с детьми. Кроме того, 80 млрд грн - это дефицит бюджета в этом году", - отметила Маркарова.

Напомним, полиция сможет в режиме онлайн следить за всеми процессами, которые происходят во время таможенного оформления товаров.

Украинские Национальные Новости

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